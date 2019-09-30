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Gölbaşı Belediyespor sezona merhaba dedi

Süper Amatör Lig'de yer alan Gölbaşı Belediyespor, kurban keserek dualarla 2019/2020 futbol sezonuna 'merhaba' dedi. İlk maçında evinde ağırladığı Kahramankazan Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Gölbaşı Belediyespor sezona merhaba dedi

Gölbaşı Stadyumu'nda yapılan sezon açılış törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Lütfü Yılmaz, Teknik Direktör Musa Ballı,  belediye meclis üyeleri, sporcular ve futbolseverler katıldı.

KURBANLAR KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

Açılış töreninde kurban kesilip  dualar edilirken, futbolcular kurbanın kanını kramponlarına ve alınlarına sürerek, yeni sezonun kulübe uğur getirmesini diledi.

“HER ZAMAN YANLARINDAYIZ”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyespor’un ligin en iddialı takımı olduğunu dile getirirken “Bu sezon Gölbaşı Belediyespor’dan şampiyonluk bekliyoruz. Takımımızın her zaman yanında olacağız.Teknik heyetimiz ve sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ GÖLBAŞI BELEDİYESPOR”

Gölbaşı Belediyespor’un şampiyonluğun favori takımı olduğunun altını çizen kulüp başkanı Lütfü Yılmaz da takımın yeni sezona çok iyi hazırlandığını kaydederek, Başkan Şimşek’e verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Şimşek, maç öncesi ev sahibi ve rakip takım oyuncularıyla tokalaşıp her iki takıma ligde başarılar dilerken, hakem heyetine ve takım kaptanlarına çiçek takdim etti.


 

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