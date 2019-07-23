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Gölbaşı Belediyespor tarafından düzenlenen mahallelerarası futbol turnuvasında şampiyon Velihimmetli Mahallesi oldu

21 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Selametli Mahallesi’ni Emray AY ve Onur Gazi ÇAL’ın golleriyle 2-0 mağlup eden Velihimmetli Mahallesi mutlu sona ulaşırken; Selametli Mahallesi ikinci, Oğulbey ve Şafak Mahalleleri ise üçüncü oldu.
Gölbaşı Belediyespor tarafından düzenlenen mahallelerarası futbol turnuvasında şampiyon Velihimmetli Mahallesi oldu

Final maçının başlama vuruşunu Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile Kaymakam Tülay BAYDAR BİLGİHAN yaparken, büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın ardından şampiyonluk kupasını da Velihimmetli sporculara birlikte takdim ettiler.

Gölbaşı’nda gelenekselleşen mahallelerarası futbol turnuvasının asıl amacının, vatandaşlarımızı spora teşvik etmek kadar, mahalleler arasında birlik, beraberlik, dostluk ve kaynaşma duygularını güçlendirmek olduğuna dikkat çeken Başkan Şimşek: “Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ortaya koydukları centilmen ve mücadeleci ruhla turnuvayı adeta bir futbol şölenine dönüştürdükleri için tebrik ediyorum.

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Burada asıl amaç şampiyon olmak değil; birlik, beraberlik ve dostluk duyguları içinde oluşan güzel atmosferi paylaşmaktı. Sportif alanda başarılı çalışmalar ortaya koyan Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine, böyle bir organizasyon tertip ettikleri için teşekkür ediyor, şampiyon olan Velihimmetli Mahallemiz başta olmak üzere tüm mahallelerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, turnuvada ikinci olan Selametli  Mahallesi’ne kupasını Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü YILMAZ verirken, üçüncü olan takımlardan Şafak Mahallesi’ne MHP İlçe Başkanı Serdar TEKİN, Oğulbey Mahallesi’ne CHP İlçe Başkanı İbrahim KARACA, en centilmen takım Boyalık Mahallesi’ne Gölbaşı Emniyet Müdürü Murat SAPMAZ, gol kralı Barış Can ERDOĞAN’a kulüp ikinci başkanı Münir BALLI, en centilmen oyuncu Mahsar İNANLI’ya kulüp basın danışmanı  Muhammet SÖĞÜT verdi.


Başkan’dan 2 Asist
Seymenler gösterisinin de yapıldığı, çok sayıda Gölbaşılı taraftarın tribünleri doldurduğu final maçı öncesinde, Gölbaşı Belediyespor’un eski başkan, yönetici ve sporcuları ile mevcut yöneticilerinin de yer aldığı ‘Şöhretler Karması’ yapılırken, kırmızı ve beyaz takımların mücadele ettiği renkli görüntülere sahne olan maçı beyaz takım 3-1 kazandı. Beyaz takımın golleri Başkan Şimşek’in 2 asistiyle Rıza ÇELEBİ, Cihan AKYÜZ ve Münir BALLI’dan gelirken, kırmızı takımın tek golünü ise Gölbaşı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Osman BOSTANOĞLU kaydetti.
 

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