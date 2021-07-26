Gölbaşı bisiklet kent olacak 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanması sonrası bisiklet yolu projelerine hız kazandırdı.

Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu Rekreasyon alanında çalışmaların başladığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “1.Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 13 bin metrekare alan üzerine hayata geçecek olan Taşpınar Bisiklet Yolu projemizin de yapım çalışmalarına başladık. Projemizin 6 bin 500 metrekaresi yeşil alan 5 bin 500 metrekaresi ise yapısal alandan oluşuyor. 650 metre bisiklet yolu, 650 metre koşu yolu yolundan oluşacak projemiz sayesinde vatandaşlarımız sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecek, şehrin gürültüsünden uzakta doğa ile iç içe bisiklet sürebilecekler. Bu kapsamda projelerimizde çalışmalarımızda devam edecek” dedi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız

Bisiklet ve çevre dostu ilkesi ile hareket ettiklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “Amacımız ilçemizde bisiklet kültürünün her geçen gün arttırılması. Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu ağlarımızı genişleteceğiz. Bu kapsamda bisikleti olmayan vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına hayata geçirmiş olduğumuz, Akıllı Bisiklet Projesi sistemimiz de vatandaşlarımız tarafından çok güzel tepkiler aldı. Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kurmuş olduğumuz sistem ile kiralama yapabiliyor vatandaşlarımız. Gelin hep birlikte Gölbaşı’nda bisiklete binelim” dedi.

Size uygun kiralama sistemi

Sisteme dair bilgiler de paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Farklı kiralama sistemi mevcut. Bunlardan ilki mobil uygulamalar sayesinde. Telefonunuza indireceğiniz uygulama ile kiralama yapılabiliyor. Bir diğer yöntem ise abonman kart sistemi. Vatandaşlarımız kartları abone noktalarından temin ederek, içine para yükleyip kiosklara okutarak kiralama sağlayabiliyor, 20 sn. içinde bisikletlerini temin ediyor. Kredi kartı ile kiralama ise sunmuş olduğumuz bir diğer alternatif. Özellikle yerli ve yabancı turistler için bu sistem kolay. Aynı zamanda İOS ve Android telefonlardan GÖLBİS uygulamasını indirerek QR kod ile de kiralama yapabiliyor vatandaşlar” açıklamasında bulundu.