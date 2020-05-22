Gölbaşı camileri dezenfekte edildi

Gölbaşı Belediyesi ekipleri salgın sonrası temizlik ve dezenfektan çalışmalarına hız verdi. 29 Mayıs öncesi camilerin dezenfekte işlemlerini hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Artık ibadethanelerimizin kapılarını açacağız. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ibadet yapabilecekler.
Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini gerçekleştirdik. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirdi. Vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim” açıklamasında bulundu.
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