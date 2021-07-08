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Gölbaşı çocuk yaz şenlikleri

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın öğrencilerine müjdeyi verdi.
Gölbaşı çocuk yaz şenlikleri

Gölbaşı Belediyesi Çocuk Yaz Şenliği 10-11 Temmuz tarihlerinde başlıyor. Gölbaşı Şehir Parkı’nda gerçekleşecek olan şenliklerde program sunucusu, palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip, çocuklara oyunlar oynatıp yarışmalar yaptıracak. Alanda bulunacak olan pamuk şeker standı ise şeker tadında bir gün geçirmek isteyen minikleri bekliyor olacak. 

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Şenliğin bu cumartesi pazar günü gerçekleşeceğini ve akşam saat 19.00 kadar devam edeceğini müjdeleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sihirbaz, ipli kukla şov, jonglör gösterisi, sihirli balon şov, yüz boyama, balonlu etkinlik gibi pek çok eğlence; çocuk şenliğimizde siz değerli kardeşlerimizi bekliyor olacak. Aynı zamanda alana kuracağımız zıp zıp, survivor parkur ile çocuklarımız eğlenceli anlar yaşayacak” dedi.
“Eğlenceye hazır mısınız çocuklar? Gölbaşı Belediyesi Çocuk Şenliği 10-11 Temmuz’da başlıyor. Sizlerle birlikte eğlenmeye geliyoruz. Sürprizlere hazır olun” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek, “Şenliğimize bütün halkımızı bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. 
 

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