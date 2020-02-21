Gölbaşı Devlet Hastaneleri Listesi.. Gölbaşı’ndaki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

Gölbaşı Devlet Hastaneleri'nin İsimleri Neler? Gölbaşı’nda kaç tane Devlet Hastanesi var? Gölbaşı’ndaki hastaneler, Gölbaşı’ndaki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. 2020 Güncel Liste...

Gölbaşı Devlet Hastanelerinin isimleri neler? Gölbaşı’nda kaç tane Devlet Hastanesi var? Gölbaşı’ndaki hastaneler, Gölbaşı’ndaki hastanelerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Gölbaşı Devlet Hastanesi, Gölbaşı’ndaki Devlet Hastaneleri nerede? Gölbaşı Hastane 2020 Güncel Liste…

Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Gölbaşı’ ya yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Gölbaşı’ndaki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Gölbaşı’ndaki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.

GÖLBAŞI DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020

Gölbaşı'nda hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?

GÖLBAŞI

1. GÖLBAŞI HASVAK DEVLET HASTANESİ

Bahçelievler Mah. 324. Sok. 52 Gölbaşı, Ankara

İletişim: 0 (312) 484 03 22

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2. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ (GÖLBAŞI DİŞ)

Gazi Osman Paşa Mh. Ankara Cd. No:16-A Gölbaşı / Ankara

İletişim: 0 (312) 485 20 05

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3. ANKARA GÖLBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNE BAĞLI ÇAYYOLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

Ümit Mahallesi, 2494. Sk., Yenimahalle/Ankara

İletişim: 0 (312) 236 32 07

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4. ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Bahçelievler Mahallesi, 321. Sk. No:2, Gölbaşı/Ankara

İletişim: 0 (312) 484 03 22

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