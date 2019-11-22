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Gölbaşı Eymir Mahallesi’ne semt pazarı ayrın açılıyor

Eymir Mahallesi’nde vatandaşların pazar ihtiyacını gidermek amacıyla hizmete girecek olan semt pazarı 24 Kasım pazar günü açılıyor. 
Gölbaşı Eymir Mahallesi’ne semt pazarı ayrın açılıyor

Gölbaşı’nın en kalabalık nüfusuna sahip olan yerleşim bölgelerinden Eymir mahallesinde,vatandaşların talebine karşılık veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla hizmet verecek olan Eymir Mahallesi Semt Pazarı açılıyor. 

PAZAR GÜNLERİ KURULACAK

Binlerce vatandaşın ve pazarcı esnafının faydalanacağı  Eymir Mahallesi Semt Pazarı, her hafta Pazar günleri kurulacak. 

VATANDAŞ İSTEDİ BELEDİYE FAALİYETE GEÇİRDİ

24 Kasım Pazar günü Köyceğiz Gölü caddesinde kurulacak olan semt pazarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Ramazan Şimşek " Eymir mahallemizde uzun süreden beri vatandaşlarımızın bir semt pazarı talebi vardı. Bizler de vatandaşımızın bu talebine kayıtsız kalmadık ve Eymir Mahallesi semt pazarını açmaya karar verdik. 24 Kasım Pazar günü Eymir Mahallesi Semt Pazarımız açılıyor. Gölbaşılı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı kazançlar dilerim.” dedi. 

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