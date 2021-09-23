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Gölbaşı GÖLBİS ile hareketlendi

Gölbaşı’nda, Avrupa hareketlilik haftası kapsamında Atatürk Sahil Parkı bisiklet yolunda “Sağlıklı Yaşam Bisiklet Turu” düzenlendi.
Gölbaşı GÖLBİS ile hareketlendi

Gölbaşılıların katılımı ile gerçekleşen bisiklet turunda GÖLBİS ile hareketlilik haftasının anlam ve önemine yakışan bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya, desteklemeye teşvik eden hafta süresince; belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması ile vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesini teşvik etmeyi amaçlayan ve her yıl kutlanan ”Avrupa Hareketlilik Haftası“, Gölbaşı Belediyesi tarafından bu yıl Atatürk Sahil Parkı bisiklet yolunda “Sağlıklı Yaşam Bisiklet Turu” etkinliği ile kutlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, her yaştan Gölbaşılı pedalları GÖLBİS ile çevirdi. 

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“Haydi gelin, hep birlikte pedalları çevirelim’’

Belediye olarak spora ve hareketliliğe verdikleri önemin altını çizen Başkan Ramazan Şimşek” Gölbaşı Belediyesi olarak gençlerimize sporu aşılamak ve göl kenarında sağlıkla spor yapabilmelerini sağlamak en önemli gayemizdi. GÖLBİS projesi ile bunu hayata geçirdik. Gölbaşımızın doğasına ve yapılaşmasına uygun olarak, bu bölgede bisiklete gösterilen önemin farkına vararak bu işe başladık. 4-5 noktada hizmet veren projemiz GÖLBİS, sağlık açısından da çok güzel ve önemli bir proje. Ankara’da da bu projeyi başlatan ilk belediye biziz. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte de yoğun bir katılım görmek bizleri mutlu etti. Her yaştan vatandaşımız bugün burada pedal çeviriyor. Çevre ve geri dönüşüm konusunda birçok faaliyeti bulunan bir belediye olarak bisiklet ve yaya yollarının artırılması, alternatif ulaşım araçlarının kullanımının artmasına özen gösteriyoruz.Tüm vatandaşlarımızı bu önemli haftada pedal çevirmeye davet ediyorum. Haydi gelin, hep birlikte pedalları çevirelim” dedi.

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