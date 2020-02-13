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Gölbaşı İncek'e Ek Hizmet Binası açılacak

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri için İncek Ek Hizmet Binası’nı hizmete açıyor. 
Gölbaşı İncek'e Ek Hizmet Binası açılacak

Merkeze uzak olan İncek, Kızılcaşar ve Taşpınar  bölgesinde vatandaşların belediyedeki resmi işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde alabilmeleri için açılacak İncek Ek Hizmet Binası’nda, belediye birim müdürlükleri de yer alacak.

BELEDİYE BİRİMLERİ YER ALACAK

Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak Şefliği, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi belediye hizmet birimlerinin olacağı, İncek Ek Hizmet Binası’nda Nüfus şefliği de hizmet verecek. 

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NÜFUS İŞLEMLERİ DE YAPILABİLECEK

İncek Ek Hizmet Binası’nda yer alacak olan Nüfus Şefliği’nde doğum tescil işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti  Kimlik Kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemleri ile yerleşim yeri adres değişiklik işlemleri, vatandaşlar  tarafından talep edilen Nüfus Kayıt Örnekleri  ile Yerleşim Yeri Talep  Belgeleri  düzenlenerek  verilecek. 

HİZMET AKIŞI DAHA HIZLI OLACAK

İncek Ek Hizmet Binası’nın açılmasıyla birlikte, bölgedeki vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat ve kolay bir şekilde ulaşacağını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “İncek Ek Hizmet Binası ile birlikte, merkeze uzak olan İncek, Kızılcaşar ve Taşpınarlı vatandaşlarımıza hizmet akışı, daha hızlı ve kaliteli bir hale gelecek. Vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 

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