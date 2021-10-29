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Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarla

Ankara Gölbaşı’nın Karagedik Mahallesi’nde 13 bin 49 metre kare tarla sahibinin borcu nedenişle icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi 28 Aralık’ta yapılacak. Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 450 bin TL.
Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Gölbaşı’nın Karagedik Mahallesi’nde 13 bin 49 metre kare tarla sahibinin borcu nedenişle icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi 28 Aralık’ta GÖLBAŞI İCRA DAİRESİ Müdürlüğü’nce yapılacak. 

Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarlanın muhammen bedeli 450 bin TL.

1.Satış Günü : 02/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 28/12/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Gölbaşı Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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