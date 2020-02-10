Gölbaşı Kent Çiftliği nerde ne zaman nasıl kurulacak?

Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Kent Çiftliği için kolları sıvadı. Gölbaşı Kent Çiftliği nerde ne zaman nasıl kuruluyor? Kent çiftliği neler içeriyor, hobi bahçesi olacak mı?

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçim sürecinde söz verdiği Kent Çiftliği için kolları sıvadı. Gölbaşı Kent Çiftliği 'nin resmi tanıtımı da yapıldı. Peki Gölbaşı Kent Çiftliği nerde kurulacak , nasıl kurulacak, ne zaman kurulacak; içerisinde neler olacak? Kent çiftliğinin kapsamı ne, hobi bahçesi olacak mı?

Gazeteilksayfa yazarı Ferit Atmaca, Gölbaşı Kent Çeftliği'ne dair tüm detayları sizler için derledi:

"Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin heyecanla beklediğim tanıtımı önceki gün yapıldı.

Belediyelerin gözetim ve koordinesinde vatandaşlara doğal bahçecilik, tarım ve çiftçilik yapma imkanı sunan alanlar oluşturulması üzerine çok sayıda yazı kaleme almış biri olarak…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ’in daha önceki açıklamalarından, Kent Çiftliği Projesi’nin içeriğine dair kafamda epey tahmin oluşmuştu. Ve bir yazı kaleme alarak, Başkan Şimşek’i tebrik etmiştim, böyle bir proje üzerinde çalıştıkları için.

Beklentilerimin ete kemiğe bürüneceği gün gelmişti; projenin tanıtımı yapılacaktı.

Gitmeyi çok isterken, olmadı.

Muhabir arkadaşlardan rica ettim. “Daha dikkatli takip edelim lütfen, çok önemli bir proje bu. Layıkıyla aktarmalıyız okuyuculara” diye.

Gittiler izlediler geldiler.

Merakla sordum, “Nasıldı, neler içeriyor proje?”

Maalesef akıllarında kalan bir “içerik” yoktu; yazacakları haber için bir başlık bile oluşmamıştı kafalarında. Yapılan konuşmalardan aldıkları notları karıştırıp, “şu şöyle dedi”, “bu böyle dedi” gibi şeyler aktardılar.

İyi takip edemediklerini düşünerek, içerledim arkadaşlara.

Sonra hazırlanan haber metnini okudum.

Başkan Şimşek, “projeyle ilçede tarımı canlandırmayı, köprü görevi görerek kentle kırsalı buluşturmayı hedeflediklerini” söylüyordu, o kadar.

“Nerde”, “nasıl”, “ne zaman” sorularının cevaplarını göremedim.

Belediye’nin resmi internet sitesine koyduğu haberi irdeledim, orada da yoktu bu soruların cevapları.

***

Sayın Başkan, adı bile heyecan oluşturan Kent Çiftliği Projesi son derece isabetli olmuştur.

Kanaatimce daha fazla üzerinde durulmayı, geniş düşünülmeyi hak ediyor.

Bu öyle bir proje olmalı ki, tüm Gölbaşı halkına dokunmalı, ünü Başkent geneline yayılmalı, diğer tüm belediyeler için örnek oluşturmalı.

Malum son yıllarda özellikle büyükşehirlerde doğaya, doğala yönelim arttı. Talebe karşın şehrin dört bir yanında “hobi bahçeleri” oluşuyor. Bunların pek çoğu sorunlu. Elektrik, su, alt yapı, yol sorunları var... Üzerlerine kondurulan yapılarla ilgili sorunlar var… Hem belediyelerimizi, hem vatandaşları ilgilendiren, üzen sorunlar bunlar.

Ben de diyorum ki:

Eskiye, doğa ve doğala, organik tarıma büyük bir yöneliş var. Artık şehir hayatından bunalan vatandaş kendini doğa ve doğala atıyor; imkanı olan köyünde ev, bahçe yapıyor, olmadı hobi bahçesi satın alıp orada organik meyve sebze ekiyor. Ama bu iş bir tertip düzen istiyor. Ve imkanı olmayan ne yapacak, doğa ve doğala hiç mi hakkı yok onların? Bu noktada belediyelere görevler düşüyor. Halk için bahçeciliğe, tarıma, çiftçiliğe el atmalı belediyelerimiz.

Nasıl olmalı bu?

İlçe merkezine uzak olmayacak bir yerde en az 500 dönüklük bir alan temin edilmeli.

Merkezinde “halkla birlikte doğal tarım ve hayvancılık yapılması”nın olacağı şekilde projelendirilmeli. Sadece ilgili vatandaşlar değil, isteyen herkesin buradaki doğal ürünlere ulaşabileceği hesap edilmeli.

Dev çiftlikte doğal tarım ve hayvancılığın yanı sıra festival alanları, müzeler, piknik alanları olmalı.

Ve doğal kafeler; çiftlikte üretilen et, süt, yumurta, sebze, meyve gibi doğal ürünlerin kullanıldığı, sağlıklı ve yerel lezzetlerin sunulduğu, Gölbaşılıların buluşma noktası haline gelecek olan doğal kafeler.

Yine çiftlik kapsamında kurulacak olan doğal ürün dükkanlarında, çiftlikte üretilen tüm doğal gıdaların, her türlü el sanatları ve zanaat ürünlerinin satışı yapılabilmeli.

İçinde pazar yerleri de olmalı; bu ürünlerin halka sunulduğu.

Ve çiftlikte hobi bahçeleri asla unutulmamalı.

Halkın doğa ile başbaşa vakit geçirebileceği, kendilerinin ekip biçeceği, üreteceği, her biri 40-50 metre kare büyüklüğünde hobi bahçeleri…

Buralar vatandaşa kiralanabilir veya satılabilir. Takdir belediyenin. Vatandaş ister sırf kendisi için üretir ister gelenlere satar.

Belediyenin gözetim ve koordinesinde halkla birlikte doğal tarım ve hayvancılık ile; üretim, gelir, doğal, organik, temiz hava, sağlık birarada.

Her yönü ile müthiş olur.

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Gölbaşı Belediyesi, ucundan tuttuğu bu müthiş projeyi tekrar tekrar gözden geçirmeli. En ince ayrıntısına kadar planlamalı, çizimlemeli. Gölbaşı Kent Çiftliği adıyla özel bir internet sitesi kurulup, çiftliğe dair tüm bilgiler kamuoyuna açılmalı. Aynı şekilde sosyal medya hesapları oluşturulmalı.

Özellikle internet sitesi, asıl proje hayata geçtikten sonra büyük işe yarayacaktır. Çiftliğe dair, üretime dair, doğa ve doğala dair gerçek fotoğraf, video ve tecrübe paylaşımları bırakın Gölbaşı ve Ankara’yı ülke genelinden büyük ilgi görecektir. Bunun bir adım ötesinde online doğal ürün satışı bile yapılabilecektir.

Hadi biraz daha gayret.