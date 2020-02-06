Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi tanıtıldı

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin tanıtımında konuşan Başkan Ramazan Şişmek, projeyle ilçedeki tarımı canlandırmayı, köprü görevi görerek kentle kırsalı buluşturmayı, bölge halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki tarımı canlandırmak, kentle kırsalı buluşturmak, bölge halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamak ve tarım turizminde lokomotif kent olmak için hayata geçirmeye hazırladığı ‘Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. İlçedeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde önceki gün düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.

KARAKAYA’DAN KENT ÇİFTLİĞİ PROJESİNE ÖVGÜ

Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Karakaya, mahalle statüsünde pek çok köye sahip Gölbaşı’nda hayata geçecek bu proje ile ilçeye kimlik kazandırma ve ilçeyi hem taşra hem metropol olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

KENTLE KIRSALI BULUŞTURACAK

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise kentle kırsalı buluşturmayı hedefleyen projenin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

KENT ÇİFTLİĞİ, GÖLBAŞI’NA YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK

Projenin ilçe turizmine katkı sağlamasını, alternatif rekreasyon alanları sunmasını, Gölbaşı'na yeni bir çehre kazandırmasını, yıl boyu aktif şekilde kullanılarak kültürel faaliyetlere katkı sağlamasını, Gölbaşı köy potansiyelini harekete geçirerek ilçedeki ekonomiyi güçlendirmesini, tarım sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirmesini amaçladıklarını anlatan Başkan Şimşek, "Tarımsal üretimi Ankara halkıyla buluşturmasını, sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, çocuklarımızın eğlence, dinlence ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir alan sunmasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

ÇİFTLİKTE ÜRETİLEN ÜRÜNLER ANKARA İLE BULUŞACAK

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin hayata geçmesi ile özellikle ilçedeki çiftçilerin bundan çok faydalanacağını ifade eden Başkan Şimşek, “Proje ile Gölbaşı’nın hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Gölbaşı'nda üreticinin ürettiği ürünler ‘Gölbaşı’ markası adı altında Ankara ile buluşacak diyorum” diye konuştu.

MAYIS’TA PROJENİN ÇIKTILARI PAYLAŞILACAK

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Çiftliği Projesi Koordinatörü Murat Ilıkan da üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kent Çiftliği Projesi’ni hazırladıklarını söyledi. Projenin altyapısının oluşturulduğunu, önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde proje çıktılarının paylaşımını gerçekleştireceklerini duyuran Ilıkan, projenin hayata geçmesi ile Gölbaşı’nda kırsal kalkınmanın önünün açılacağını, tarım ve hayvancılık potansiyelinin güçleneceğini, üretilen ürünlere marka değeri kazandırılacağını belirtti.

“KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEĞİZ”

Gölbaşı Kent Çiftliği’nde kırla kenti buluşturmak, kırsaldaki mevcut üretimi tüketici ile buluşmasında köprü görevi görmek üzere bir misyon yüklendiklerini kaydeden Ilıkan, proje kapsamında meyve bahçeleri, seralar, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği kentsel açık alanın oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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