  • BIST 122.284
  • Altın 301,572
  • Dolar 5,9854
  • Euro 6,5707
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi tanıtıldı

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin tanıtımında konuşan Başkan Ramazan Şişmek, projeyle ilçedeki tarımı canlandırmayı, köprü görevi görerek kentle kırsalı buluşturmayı, bölge halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini açıkladı.  
Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi tanıtıldı

Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki tarımı canlandırmak, kentle kırsalı buluşturmak, bölge halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamak ve tarım turizminde lokomotif kent olmak için hayata geçirmeye hazırladığı ‘Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi’nin tanıtım toplantısı yapıldı. İlçedeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde önceki gün düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.

kent-ciftligi,-golbasi,mehmet-akif-ersoy-kultur-merkezi,-mhp-genel-baskan-yardimcisi-mevlut-karakaya,-golbasi-belediye-baskani-ramazan-simsek,,.jpg

KARAKAYA’DAN KENT ÇİFTLİĞİ PROJESİNE ÖVGÜ 

Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen projenin tanıtım toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Karakaya, mahalle statüsünde pek çok köye sahip Gölbaşı’nda hayata geçecek bu proje ile ilçeye kimlik kazandırma ve ilçeyi hem taşra hem metropol olarak konumlandırma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. 

kent-ciftligi,-golbasi,mehmet-akif-ersoy-kultur-merkezi,-mhp-genel-baskan-yardimcisi-mevlut-karakaya,-golbasi-belediye-baskani-ramazan-simsek,,,,.jpg

KENTLE KIRSALI BULUŞTURACAK

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise kentle kırsalı buluşturmayı hedefleyen projenin "100. Yılın Model Kenti Gölbaşı" vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. 

kent-ciftligi,-golbasi,mehmet-akif-ersoy-kultur-merkezi,-mhp-genel-baskan-yardimcisi-mevlut-karakaya,-golbasi-belediye-baskani-ramazan-simsek,.jpg

KENT ÇİFTLİĞİ, GÖLBAŞI’NA YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRACAK 

Projenin ilçe turizmine katkı sağlamasını, alternatif rekreasyon alanları sunmasını, Gölbaşı'na yeni bir çehre kazandırmasını, yıl boyu aktif şekilde kullanılarak kültürel faaliyetlere katkı sağlamasını, Gölbaşı köy potansiyelini harekete geçirerek ilçedeki ekonomiyi güçlendirmesini, tarım sektörünün tüm aktörlerini bir araya getirmesini amaçladıklarını anlatan Başkan Şimşek, "Tarımsal üretimi Ankara halkıyla buluşturmasını, sosyal, ekonomik ve eğitsel hizmetler barındırmasını, engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik yaşama dahil olmasına katkı sağlamasını, çocuklarımızın eğlence, dinlence ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir alan sunmasını, genç arkadaşlar için toplumsal bütünleşme, sosyalleşme ve ekonomide yer alma fırsatı sunulmasını hedefliyoruz" dedi.

kent-ciftligi,-golbasi,mehmet-akif-ersoy-kultur-merkezi,-mhp-genel-baskan-yardimcisi-mevlut-karakaya,-golbasi-belediye-baskani-ramazan-simsek,,,,,.jpg

ÇİFTLİKTE ÜRETİLEN ÜRÜNLER ANKARA İLE BULUŞACAK 

Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin hayata geçmesi ile özellikle ilçedeki çiftçilerin bundan çok faydalanacağını ifade eden Başkan Şimşek, “Proje ile Gölbaşı’nın hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Gölbaşı'nda üreticinin ürettiği ürünler ‘Gölbaşı’ markası adı altında Ankara ile buluşacak diyorum” diye konuştu. 

MAYIS’TA PROJENİN ÇIKTILARI PAYLAŞILACAK 

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Çiftliği Projesi Koordinatörü Murat Ilıkan da üretken belediyecilik anlayışı doğrultusunda Kent Çiftliği Projesi’ni hazırladıklarını söyledi. Projenin altyapısının oluşturulduğunu, önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde proje çıktılarının paylaşımını gerçekleştireceklerini duyuran Ilıkan, projenin hayata geçmesi ile Gölbaşı’nda kırsal kalkınmanın önünün açılacağını, tarım ve hayvancılık potansiyelinin güçleneceğini, üretilen ürünlere marka değeri kazandırılacağını belirtti. 

kent-ciftligi,-golbasi,mehmet-akif-ersoy-kultur-merkezi,-mhp-genel-baskan-yardimcisi-mevlut-karakaya,-golbasi-belediye-baskani-ramazan-simsek,,,.jpg

“KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEĞİZ”

Gölbaşı Kent Çiftliği’nde kırla kenti buluşturmak, kırsaldaki mevcut üretimi tüketici ile buluşmasında köprü görevi görmek üzere bir misyon yüklendiklerini kaydeden Ilıkan, proje kapsamında meyve bahçeleri, seralar, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği kentsel açık alanın oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Hatay arası kaç km? İstanbul Hatay arası kaç saat? İstanbul Hatay Yol Tarifi, İstanbul Hatay Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:57
  • İstanbul Hakkari arası kaç km? İstanbul Hakkari arası kaç saat? İstanbul Hakkari Yol Tarifi...06 Şubat 2020 Perşembe 10:46
  • İstanbul Gümüşhane arası kaç km? İstanbul Gümüşhane arası kaç saat? İstanbul Gümüşhane Yol Tarifi, İstanbul Gümüşhane Otobüs Bileti Fiyatları...06 Şubat 2020 Perşembe 10:38
  • Bir zamanlar Rüzgârlı Sokak06 Şubat 2020 Perşembe 10:34
  • "Camiler de depreme hazır hale getirilsin"06 Şubat 2020 Perşembe 00:20
  • Pazar Üstü Ali Balcı Camisi’nde şüpheli yangın!06 Şubat 2020 Perşembe 00:15
  • Hamamarkası’nda yeni ile eski evler bir arada06 Şubat 2020 Perşembe 00:10
  • Mamak Abdülhakhamit Caddesi’nde aydınlatma yetersiz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:20
  • MEYAD Başkanı İsmail Akgün: Siz de mobbinge uğruyor olabilirsiniz05 Şubat 2020 Çarşamba 00:15
  • Toplu taşıma araçlarındaki hijyen endişesi05 Şubat 2020 Çarşamba 00:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti