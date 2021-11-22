Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Gölbaşı'nın Virancık-Örencik Mahallesi’nde 23 bin100 metre karelik tarlanın 42’de 1’lik hissesi sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Tarlanın satılık olan hissesinin muhammen bedeli 226 bin 515 TL.
1. Satış Günü : 13/01/2022
2. Satış Günü : 10/02/2022
Satış Yeri : Mezat Salonu
Gölbaşı Örencik’te icradan satılık tarla ilanının detayları için TIKLAYIN.
Gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.