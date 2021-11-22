Gölbaşı Örencik’te icradan satılık tarla

Gölbaşı'nın Virancık-Örencik Mahallesi’nde 23 bin100 metre karelik tarlanın bir bölümü sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor. Tarlanın satılık olan hissesinin muhammen bedeli 226 bin 515 TL.