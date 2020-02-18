Gölbaşı Özel Hastane Listesi...Gölbaşı'ndaki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Gölbaşı'ndaki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Gölbaşı'nda kaç tane özel hastane var? Gölbaşı'ndaki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Gölbaşı'ndaki özel hastanelerin isimleri... Gölbaşı Özel Hastane Listesi 2020

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Gölbaşı'nda çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Gölbaşı'nda hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

GÖLBAŞI

1. ÖZEL LÖSEV - LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi

Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No: 20 İncek Gölbaşı / ANKARA

İletişim: 0 (312) 666 76 66

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