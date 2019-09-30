Gölbaşı renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık bin 500 kişi, renk istasyonlarında püskürtülen tozlarla rengârenk boyandı.

Gölbaşı Belediyesi’nin destek verdiği Color Sky 5K bu yıl, ‘Sıfır Atık Etkinlik’ olarak gerçekleşti. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık bin 500 kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

GÖLBAŞI’NDA RENKLİ ETKİNLİK

5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, koşuculara engelliler tarafından sarı, pembe, mor ve yeşil toz boyalar atıldı. Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.

“HAYATA RENK KATTILAR”

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından ülke çapında gerçekleştirilen ‘Color Sky 5K’ Gölbaşı etabında Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, koşucularla bir araya gelirken “ Böylesine anlamlı bir projeye dahil olduğumuz için mutluyuz. Bu etkinliğe katılan koşucular hem hayata renk kattılar hem de engellilere destek oldular.” dedi.

“ENGELLİLER İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURDUK”

Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tüm engellilerimiz için farkındalık oluşturulan bu renkli etkinlikle birlikte, engelleri nedeniyle sağlıklı insanların rutini olan yürümeyi dahi gerçekleştiremeyen, koşmayı belki de doğuştan hayal eden insanlarımıza destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fiziki engellerin yanında kalplerdeki engelleri de aşmak ve engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı hiç durmadan sürdüreceğiz”

Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço konser verdi.

