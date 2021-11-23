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Gölbaşı Seğmenler Semt Pazarı’nda klasik müzik uygulaması başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Seğmenler Semt Pazarı’nda bir ilki gerçekleştirerek klasik müzik uygulaması başlattı.
Gölbaşı Seğmenler Semt Pazarı’nda klasik müzik uygulaması başladı

Pazar yeri esnafı ve vatandaşlar bir yandan alışveriş yaparken bir yandan da Mozart dinleyerek klasik müziğin keyfini yaşadı. Hayata geçen uygulamaya dair konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Belediye olarak ilkleri vatandaşlarımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Seğmenler Semt Pazarı’nda klasik müzik dinletisi eşliğinde vatandaşlarımız alışverişlerini yapmaya başladı. Aldığımız tepkiler çok güzel. Vatandaşlarımız çok memnun. Diğer Pazar yerlerimizde uygulamamızı en kısa zamanda hayata geçireceğiz” açıklamasında bulundu.

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Pazar esnafı yapılan uygulamaya dair memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi: “Müziğimiz çok güzel oldu. Çok rahatlatıcı ve dingin bir ortam oluştu. Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkür ederiz. Keşke diğer belediyeler de bu tarz uygulamalar yapsa”

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