‘Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’nin ikinci gününde de çocuklar doyasıya eğlendiler

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yarıyıl Şenliğinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor.

Maske atölyesi, akrobalans gösterileri, şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri, animasyon gösterileri ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Gölbaşı Belediyesi Yarıyıl Şenliği’nde çocuklar, tüm bu etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

ÇOCUKLARIN KARNE HEDİYESİ BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN

Eşi Yeşim Şimşek ile birlikte çocukların Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’nde çocukların bu mutluluğuna ortak olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklara karne hediyesi olarak bu eğlenceli etkinliği düzenlediklerini söyledi.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Çocukları önemsediklerinin altını çizen Başkan Şimşek “ Çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Her çocuğumuz geleceğe dönük hedefleri var. Ve biz bu çocuklarımızın hedeflerine ulaşabilmesi için her zaman yanlarındayız.”diyerek, çocuklara iyi eğlenceler diledi.

ÇOCUKLARA PAMUK ŞEKER İKRAM ETTİ

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şimşek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklarla birlikte eğlenmeyi de ihmal etmedi. Başkan Şimşek programın sonunda etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker ikram etti.

Saat 12.00-14.00 saatleri arasında Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Yarıyıl Şenliği, 24 Ocak Cuma Pazar günü sona erecek.



