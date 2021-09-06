Gölbaşı Zabıtası göz açtırmadı

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri kurdukları Sivil Zabıta Ekipleri ile Gölbaşı Merkez İçerisinde su satıcısı kılığında dilencilik yapan kişileri suç üstü yakaladı.

Yakalan 4 dilenciye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı. Yakalan dilenciler ilçe dışına çıkarıldı.

Zabıta Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Görevleri gereği Belediyemizin gözü, kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyor. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortam sağlayan belediyemizin zabıta ekiplerine çalışmaları ve dün gerçekleştirmiş oldukları başarılı operasyonları sebebiyle teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren zabıta personeli ise Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.