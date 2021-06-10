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Gölbaşılı vatandaşlara afet eğitimi verilecek

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığı AFAD ve ADAK iş birliği ile önemli bir eğitim çalışmasına imza atacak. Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler 9-12 Haziran tarihlerinde ücretsiz olarak Atatürk Sahil Park’ta vatandaşlara anlatılacak.
Gölbaşılı vatandaşlara afet eğitimi verilecek

Gölbaşı Belediyesi ile Gölbaşı Kaymakamlığı, AFAD ve ADAK ortaklığında 2021 yılı AFAD Farkındalık Yılı sebebi ile ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verecek. 10 Haziran tarihinde Gölbaşı Kaymakamlık Binası’nda saat 14.00’da gerçekleşecek olan Gölbaşı Kaymakamlığı Programı kapsamında; tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat da oluşan deprem sonrası, mevcut binanın giriş çıkışlarından ulaşım sağlanamayan üst katlara dışarıdan çatı yoluyla inilecek. Camdan kurtarma işlemi sonrası depremzedeler; sağlık görevlilerine teslim edilecek.

9-12 Haziran tarihleri arasında ise afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, sunumlar ve tiyatro gösterimleri eşliğinde; Atatürk Sahil Park’ta vatandaşlara ücretsiz olarak anlatılacak. 

Afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı eğitime katılmaları noktasında bütün Gölbaşılılara çağrıda bulunan Başkan Ramazan Şimşek “Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bilincin artması ve olası durumlarda tedbirlerin üst düzeyde alınabilesi amacıyla hayata geçirilen bu programımıza bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sadece depremler değil; Gölbaşımızda hortum ve sel felaketi ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun yanı sıra çığ, heyelan gibi doğal afetlere karşı da alınması gereken önlemler hakkında bilgi alma şansınız olacak” dedi.

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