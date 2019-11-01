Gölbaşılı yöneticiler kalkınma için bir araya geldiler

Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi öncülüğünde, ilçeyi geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir kalkınma hamleleri ve hedeflerinin yol haritasını belirlemek için kentin dinamikleri bir araya geldi.

Kronos Otel’in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası, eğitim kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri katıldı.

-ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ

Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’na faydalı olabilecek her türlü fikre açık olduklarını ifade ederek “Göreve geldiğimiz günden bugüne istişare mekanizmasını hayata geçirerek, Gölbaşı’nı ortak akılla yönetiyoruz.” dedi.

-GÖLBAŞI’NA BORCUMUZ VAR

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gölbaşımız bir şirketse hepimiz hissedarız, ilçemiz bir miras ise hepimiz mirasçıyız. O yüzden havasını teneffüs ettiğimiz, yaşadığımız bu ilçeye borcumuz var. Hepimiz burada elimizden gelen katkıyı sunmak ve Gölbaşı’nı geleceğe taşımak için buradayız. İlçemizi hak ettiği yere taşımak için birlikteyiz.”

-KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE AÇIK

“Gölbaşı’nın gelişmesi için her türlü öneriye açığız. Bizim kapımız da gönlümüz de açık. Bizler sizlerin he zaman yanınızdayız. Gölbaşımıza yapacağımız projelere herkesin katkılarını bekliyoruz.” diye konuştu.

-HER ŞEYE SAHİBİZ

Gölbaşı gibi potansiyeli olan bir ilçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Bilgihan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bir şehrin kalkınması için gerekli olan her türlü insan kaynağına, bilgi birikimine ve potansiyeline sahibiz. Bu gücü sinerjiye dönüştürmek için bu toplantıda sizlerle birlikteyiz. Ve sizlerle birlikte biz yöneticiler olarak kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Bu birlikteliğimizi kurumsallaştırarak, şehrimize olan borcumuzu ödememiz gerekiyor.”

KALKINMA FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıyla birlikte Gölbaşı’nın kalkınmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve yol haritasının belirlenmesi hedeflenirken, beş ayrı masada Eğitim, Tarım, Turizm, Sanayi ve Kültür alt başlıklarında kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinden gelen katılımcıların katkıları değerlendirildi. Çalışma grubunda yer alan katılımcılar mevcut durum analizi aşamasının ardından, Gölbaşı’nın taşıdığı varlık ve potansiyelin tespiti için çalışmalar yaptı