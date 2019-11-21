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Gölbaşı’na 85 bin lale dikimi yapıldı

Gölbaşı Belediyesi bahar aylarında parkları renklendirecek olan lale soğanlarının dikimini tamamladı. 
Gölbaşı’na 85 bin lale dikimi yapıldı

Peyzaj çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiren Gölbaşı Belediyesi, rengarenk çiçeklerle süslenmiş parklar için çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan parklara toplamda 85 bin lale soğanı dikti. Bahar ayı ile birlikte yeşerip çiçek açacak olan laleler,  Gölbaşı’na ayrı bir güzellik katacak.

“ESTETİK GÖRÜNÜME ÖNEM VERİYORUZ”

Gölbaşı Belediyesi olarak park, bahçe ve peyzaj çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Gölbaşımızın estetik görünümüne de önem veriyoruz. Değişik renklerde 85 bin adet lale soğanı diktik. Gölbaşımızı Ankara’nın turizm kalbi yapmak için ilçemizin estetik dokusuna özel önem veriyoruz. Çalışmalar mevsim şartları da göz önüne alınarak büyük bir hızla devam edecek” dedi.
 

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