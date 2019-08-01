Gölbaşı'na ATO temsilciliği açıldı

Ankara Ticaret Odası’nın Gölbaşı Belediyesi’ndeki (ATO) Gölbaşı Temsilciliği, Gölbaşı Belediyesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte, ATO yönetim kurulu üyeleri ve Gölbaşı Belediye meclis üyelerinin yanı sıra; siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tüccar, esnaf ve sanatkarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

3.000’in üzerinde Esnafa Hizmet Verecek

Oda işlemleri için, Ankara merkeze gitmek zorunda kalan esnafımıza büyük bir kolaylık sağlaması beklenen ATO Gölbaşı Temsilciliği’nin, ilçemizdeki ticari hareketliliğe olumlu katkılar sağlayacağına inandığını belirten Başkan Şimşek: “Gölbaşı, hızla gelişen ve kalkınmaya açık bir ilçe. Bundan yaklaşık 20 yıl önce böyle bir hedefim vardı. Dönemin belediye başkanlarına ATO’nun Gölbaşı’na temsilciliğinin açılmasını önermiştim. Yıllar sonra bu hizmeti gerçekleştirmek bize nasip oldu. Gölbaşı; turizm, eğitim, tarım, hayvancılık, sanayi ve öğrenci potansiyeliyle birlikte ticarete açık bir ilçe. 1.400’ü Gölbaşı’nda olmak üzere, Haymana ve Bala’yı da dahil ettiğimizde 3.000’in üzerinde üyeye hitap edecek olan temsilciliğin çok büyük bir hizmet vereceğine inanıyorum” şeklinde konuşarak ATO Başkanı Gürsel Baran’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üstü Örtülü Bir Hazine

Ankara’nın üstü örtülü bir hazine olduğunu ve hep birlikte bu hazinenin üzerini kaldırmak gerektiğine inandığını söyleyen ATO Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada; bir sanayi kenti olan Gölbaşı’nın, stratejik devlet kurumları, üniversiteleri ile kendileri için ayrı bir yere sahip olduğun dikkat çekerken: “ Biz, büyükşehir dahil olmak üzere Ankara’nın bir çok belediyesi ve kamu kurumuyla diyalog halindeyiz. Son yıllarda hiç olmadığı kadar yapının Ankara’mız için bir araya geldiğini görüyorum ve bunun Ankara için bir şans olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimleri tamamladık, artık hepimizin partisi Ankara. ATO’nun da içinde olduğu bu ekibin gayretiyle çok iyi noktaya geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Şimşek ve Ilıkan’a Teşekkür Etti

ATO Gölbaşı Temsilciliği’nin açılışı ile ilgili olarak emeği geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili ve Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan’a özellikle teşekkür eden Baran: “Sayın Başkan’ın söylediğine göre çok uzun bir süreç geçmiş. Demek ki nasip bu güneymiş. Gölbaşı ve çevre ilçelerle birlikte binlerce insanımıza hizmet verecek olan temsilciliğimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan’a ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e 1700'lü yıllarda Ankara'da ticareti anlatan birer tablo hediye etti. Başkan Ramazan Şimşek’de günün anınısına ATO Başkanı Gürsel Baran’a kahve fincanı takımı hediye takdim etti.