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Gölbaşı’na bağlı Dikilitaş Mahallesi’nin köy içi imar sorunu çözüldü

İmar sorununun çözülmesi ile birlikte Dikilitaş Mahallesi’nde tapu dağıtım töreni gerçekleştirilirken, tapularına kavuşan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Gölbaşı’na bağlı Dikilitaş Mahallesi’nin köy içi imar sorunu çözüldü

Dikilitaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tapu dağıtım törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri,  birim amirleri ve hak sahipleri katıldı. 

Tapu dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Şimşek, Dikilitaşlı vatandaşlara verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı;

“TAPULARINIZ HAYIRLI OLSUN”

“Bizler görevimiz layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gölbaşımızın yıllardır kanayan yaralarından birisi de imar sorunu. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 7 mahallemizin imar sorunu çözüldü ve tapularını dağıtmaya başladık. Bu mahallelerimizden bir tanesi de Dikilitaş mahallesiydi. Bugün yapıaln tapu dağıtım töreniyle birlikte köy içi imar sorunu çözülmüştür ve Dikilitaş’taki hak sahiplerimiz yıllardır bekledikleri tapularına kavuşmuştur. Hayırlı uğurlu olsun.”

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“EN DÜŞÜK ÜCRETTEN VERECEĞİZ”

Belediye hissesi olan hak sahiplerine de çağrıda bulunan Başkan Şimşek “ Belediye hissesi olan vatandaşlar başvurularını belediyemize yapsınlar.  Belediye hisselerini  vatandaşlarımıza resmi olarak verebileceğimiz  en düşük ücrettten vereceğiz.” diye konuştu.

“ŞEHİRLEŞME AÇISINDAN ÖNEMLİ”

İmarın önemine değinen Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ise, mahallelerin imara açılmasının şehirleşme açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, mülkiyet sorunu ortadan kalkan vatandaşların tapularının hayırlı olmasını diledi.
 
DİKİLİTAŞ’A DOĞALGAZ MÜJDESİ

Dikilitaş mahallesine Doğalgaz müjdesi de veren  Başkan Şimşek, vatandaşlara abone olmaları konusunda çağrıda bulundu.
Dikilitaş mahallesinin köy içi imar sorunu ortadan kalktığını ifade eden mahalle muhtarı Ercan Öztürk, Başkan Şimşek’e teşekkür ederek dağıtılan tapuların hayırlı olmasını diledi.  

Yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları teslim edildi. 

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN ŞİMŞEK’E TEŞEKKÜR

Dikilitaş’ta  tapularına kavuşan vatandaşlar da,  Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür ettiler.

 

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