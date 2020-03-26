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Gölbaşı'na dezenfekte üniteleri yerleştirildi

Koronavirüse karşı halkı korumak amacıyla adeta seferberlik ilan edilen Gölbaşı’nda, ilçenin değişik noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. 
Gölbaşı'na dezenfekte üniteleri yerleştirildi

Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs tehdidine karşı gerekli önemlerini alan Gölbaşı Belediyesi, hastane çevreleri, okul çevreleri, mahalle konakları, camiler, otobüs ve dolmuş durakları, parklar, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda hijyen ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirirken, vatandaşların sağlığını korumak için önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Gölbaşı  Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatıyla, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçenin çeşitli noktalarına el dezenfekte üniteleri yerleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yerleştirilen el dezenfekte ünitelerinin sürekli kullanılabilmesi amacıyla görevli personelin üniteleri belirli aralıklarla kontrol edeceği bildirildi.

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