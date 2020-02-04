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Gölbaşı'na kurulacak mezbahane ilçe meclisinden onay aldı

Gölbaşı Oğulbey Mahallesi’nde yapılacak olan, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, Gölbaşı Belediye Meclisi’nden onay aldı.
Gölbaşı'na kurulacak mezbahane ilçe meclisinden onay aldı

Gölbaşı’nı hayvancılık sektörünün merkezi haline getirecek olan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak olan mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı’nın yapılacağı alan 30 yıllığına Gölbaşı Belediyesi’ne tahsis edilecek. 

Şubat ayı Belediye Meclis Toplantısı’nın birinci oturumunda oy birliği ile kabul edilen karara göre, modern mezbahane için gerekli olan 100 bin m²’lik arsa için, Oğulbey Mahallesi 125622 ada 29 parsel numaralı hazine arazisinde 30 yıllığına irtifak hakkı tesis edilecek.

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ÇİFTÇİLERİMİZE VE HAYVANCILARIMIZA HAYIRLI OLSUN

Kararın Gölbaşılı çiftçilere ve hayvancılara hayırlı olmasını dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Milli ekonomimizin temeli olan tarım ve hayvancılığa Gölbaşı Belediyesi olarak ayrı bir önem veriyoruz. Hayvancılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri olan Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı projesi ile ilçemizdeki çok önemli bir sorun da ortadan kalkmış olacak. Avrupa standartlarını aratmayacak şekilde yapılacak olan tesis, Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak ve sadece ilçemize değil, çevre il ve ilçelere de hitap edecek. Gölbaşılı çiftçilerimize ve hayvancılarımıza hayırlı olsun.” dedi. 


 

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