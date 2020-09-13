Gölbaşı’na yeni park

Gölbaşı Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’ne yeni park ve dinlenme alanı yapıldı.

Gölbaşı halkından gelen talepler doğrultusunda belediyecilik hizmetlerine devam ettiklerini ve özellikle park ve bahçelerdeki yenileme ve yapım çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımız bizden o alanda ihtiyaç gördükleri dinlenme alanını talep ettiler. Bizde o talepler doğrultusunda harekete geçtik ve Bahçelievler Mahallemiz kısa bir sürede yeni parkına kavuştu. Sağlık Ocağımızın karşısına böyle bir dinlenme alanı yaparak vatandaşlarımızın bekledikleri süreçte keyifli vakit geçirebilmelerini amaçladık.Gölbaşılı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Dinlenmek için çok güzel bir alana kavuştuklarından duydukları mutluluğu dile getiren vatandaşlar ise Başkan Şimşek’e emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.