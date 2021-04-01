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Gölbaşı'na yeni rekreasyon alanı 

Gölbaşı Belediyesi, Seğmenler Mahallesi Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi arkasında bulunan boş araziye yeni yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı.
Gölbaşı'na yeni rekreasyon alanı 

Boş ve atıl halde bulunan alan için kollarını sıvayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 100 bin metrekare alanda hayata geçirecekleri projenin detaylarını paylaştı. Proje ile Gölbaşı’nın yeni bir rekreasyon alanına kavuşacağını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Ağaçlandırma alanı, bisiklet-koşu yolu, seyir terası ve kent mobilyaları ile Gölbaşılı vatandaşlarımızın hizmetine yeni bir alan sunacağız. Aynı zamanda bu bölgemize yapacağımız yeni yol ile mahallemizi bağlayacağız. Çok güzel yeşil bir alan oluşturuyoruz. Gölbaşımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Seğmenler Mahallesi sakinlerine de seslenen Başkan Şimşek “Bu mahallemizde oturan vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her biri vatandaşımız çam dikerse doğaya elimiz dokunmuş olacak” dedi.

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