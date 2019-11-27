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Gölbaşı'nda 14 farklı alanda açılacak kurs kayıtları başladı

Gölbaşı Belediyesi’nin ilçe sakinleri için 14 farklı branşta hazırladığı kültür-sanat ve eğitim kursları için kayıtlar başladı. 
Gölbaşı'nda 14 farklı alanda açılacak kurs kayıtları başladı

Her yaş grubuna göre düzenlenecek olan kültür sanat kurslarındaki branşlar vatandaşların isteği doğrultusunda belirlenirken, kurslar için başvurular da başladı. 
Vatandaşların yeteneklerini geliştirme imkanı bulacağı kurslar, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde sezon boyu sürecek. 

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14 FARKLI KATEGORİDE KURS

4 kategori ve 14 farklı branşta verilecek olan kültür-sanat, hobi ve beceri kursları bu yıl Tiyatro, drama, Türk Halk Müziği Koro, Bağlama, Gitar, Keman ve Şan, Ney, Seymen ekibi (Küçük-Büyük) Türk Halk Dansları (Artvin, Bayburt) Cimnastik ve Bale  branşlarından oluşacak. 

SON GÜN 4 ARALIK

Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri  açılacak kurslar için başvuruların Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’ne 4 Aralık 2019 Çarşamba gününe kadar yapabileceğini bildirdi. 

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