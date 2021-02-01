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Gölbaşı’nda 3+1 daire satışa çıktı

Ankara, Gölbaşı ilçesinde 441 Ada, 17 Parsele kayıtlı 115,80 m2 daire satışa çıkarılmıştır.
Gölbaşı’nda 3+1 daire satışa çıktı

Ankara, Gölbaşı ilçesinde 441 Ada, 17 Parsele kayıtlı  Gaziosmanpaşa mahallesinde bulunan bina zemin ve bodrum kat dahil 5 katlıdır. Satışa çıkarılan taşınmaz 2 katta yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu arsa 844.00 m2 üzerinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın her katında 3’er daire bulunaktadır. Toplam 12 bağımsız bölümde vardır. Taşınmazın bulunduğu bina 12 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Binanın satış fiyatı 320.000,00 TL’dir.

Adresi : Gop mah. 389. Sk. Damla apt. 3/7 Gölbaşı Ankara

Satış Günü : 23/03/2021 günü 10:20 - 10:25 arası

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