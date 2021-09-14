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Gölbaşı'nda aşı etkinliği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile daha da dikkatli olunması gereken salgına karşı, vatandaşları Gölbaşı’nda aşı etkinliğinde buluşturdu.
Gölbaşı'nda aşı etkinliği

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlaması ile daha da ciddi tedbirlerle önlem alınması gereken salgından korunmak ve bir an önce normal hayata dönme sürecini hızlandırmak için tüm vatandaşları aşı etkinliğinde buluşturdu. Başkan Şimşek,11 Eylül Cumartesi günü İlçe Kaymakamlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gölbaşı Belediyesi iş birliği ile Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen aşı etkinliğine halkın katılımı yüksekti.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile daha da dikkatli olunmasının önemini hatırlatan Başkan Ramazan Şimşek, Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte konuştu. Başkan Şimşek; ‘’Aşı kampanyasında İlçe Kaymakamlığı, Sağlık Bakanlığı ve Belediyemiz ortaklığında buradayız. Öğretmenlerine ve okullarına kavuşan çocuklarımızın, tekrar eğitimlerinden yoksun kalmamaları için tüm halkımızı sorumlu davranmaya ve aşı olmaya davet etmiştik. Sorumluluk bilinci ile hareket eden ve burada bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim ‘’dedi.

Gölbaşı Belediyesi olarak yeni eğitim öğretim döneminde ilçedeki bütün okullarda gerekli sağlık koşullarını sağladıklarının altını çizen Başkan Şimşek, ‘’Belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik, çocuklarımızın geleceği için vatandaşlarımız ile birlikte el ele vererek her türlü imkânı onlara sunmak bizim vazifemiz’’ ifadelerini kullandı.

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