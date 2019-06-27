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Gölbaşı'nda bulunan kaçak villa yıkıldı

Taşpınar Mahallesi’nde kaçak yapıldığı tespit edilen bir villa, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
Gölbaşı'nda bulunan kaçak villa yıkıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan ‘İmar Barışı’ sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki ruhsatsız kaçak yapıları takibe alan Gölbaşı Belediyesi ekipleri Taşpınar Mahallesi’nde bir site içinde tespit edilen villa inşaatının yıkımını gerçekleştirdi.

Asla Müsaade Etmeyeceğiz

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in yanısıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de bulunduğu yıkım işleminde konuşan Şimşek: “ Ankara’nın turizm bölgesi olan ilçemizde kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sadece kanuni gereklerini yerine getirerek ruhsatını alan vatandaşlarımız inşaat yapabilecek. Şu an yıkımını yaptığımız kaçak villa örneğinde olduğu gibi bundan sonra da tespit ettiğimiz kanuna aykırı yapılara müdahale etmeye devam edeceğiz” derken, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ile Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Vedat Çiftçi’ye teşekkür etti.

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İlk Yıkım Gölbaşı’nda Gerçekleşti

‘Yapı Kayıt Belgesi’ ya da kamuoyunda ‘İmar Barışı’ adıyla bilinen uygulamada müracaatların 15 Haziran itibariyle sona erdiğini, 30 Haziran itibariyle de bedellerini yatıran vatandaşlarımızın yapı kayıt belgelerini alacaklarına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen: “ Taşpınar Mahallesi sınırları içinde bulunan bu bina ile ilgili Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ilk yıkım işlemiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olarak ülke genelinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğimizi göstermiş oluyoruz. 2018’den sonra yapılmış olan hiçbir kaçak yapıya ne Bakanlık olarak bizler, ne de yerel yönetimler hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizler, Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda, yerel yönetimlerle de işbirliği içinde hareket ederek, artık ülkemizde kaçak binaları gündemimizin dışına çıkaracağız” şeklinde konuşurken, destek ve hassasiyetlerinden dolayı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini sundu.
 

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