Gölbaşı'nda camiler dezenfekte ediliyor

Gölbaşı Belediyesi salgın kapsamında, camilerdeki hijyen ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Cami temizleme aracı ile mahalle mahalle gezen temizlik işleri ekiplerinin hassasiyetle bütün camilerde çalışma yürüttüğünü söyleyen Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde ibadet edebilmeleri için temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Camilerin ibadete açıldığı günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı genelindeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve konu üzerinde hassasiyetle durduklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Camilerimizdeki hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.

Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor, tek kullanımlık seccade dağıtımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz, vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim” açıklamasında bulundu.