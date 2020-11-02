  • BIST 1.134
  • Altın 514,317
  • Dolar 8,4170
  • Euro 9,7918
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Gölbaşı'nda camiler dezenfekte ediliyor

Gölbaşı Belediyesi salgın kapsamında, camilerdeki hijyen ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Gölbaşı'nda camiler dezenfekte ediliyor

Cami temizleme aracı ile mahalle mahalle gezen temizlik işleri ekiplerinin hassasiyetle bütün camilerde çalışma yürüttüğünü söyleyen Ramazan Şimşek “Vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde ibadet edebilmeleri için temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Camilerin ibadete açıldığı günden bu zaman dilimine kadar Gölbaşı genelindeki temizlik ve hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ve konu üzerinde hassasiyetle durduklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Camilerimizdeki hijyen çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.

1604302229_4.jpg

Camilerimizde her türlü temizlik işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor, tek kullanımlık seccade dağıtımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz üstümüze düşen görevi yerine getiriyoruz, vatandaşlarımızın da temkinli olmalarını rica ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına uygun ibadetlerimizi gerçekleştirelim” açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taş Mescit Parkı Hizmete Hazır03 Kasım 2020 Salı 00:32
  • Büyükşehir'den İzmir'e yardımlar aralıksız sürüyor03 Kasım 2020 Salı 00:31
  • Bebeklerin ilk hediyesi Pursaklar Belediyesi'nden02 Kasım 2020 Pazartesi 06:03
  • Mamak’tan İzmir’e Yardım Eli02 Kasım 2020 Pazartesi 06:02
  • Hayvan polikliniğine ziyaret02 Kasım 2020 Pazartesi 06:01
  • İnsani yardım kampanyası başlatıldı 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:00
  • Çevreyi kirletenlerin korkulu rüyası02 Kasım 2020 Pazartesi 05:34
  • Keçiören'de Kentsel Dönüşümün Fitili Ateşlendi02 Kasım 2020 Pazartesi 04:36
  • Altındağlı kadınlardan ekonomiye katkı02 Kasım 2020 Pazartesi 03:30
  • Büyükşehir’den yardım eli02 Kasım 2020 Pazartesi 02:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti