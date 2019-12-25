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Gölbaşı'nda Camilerden sıcak su akacak

Gölbaşı Belediyesi güneş enerji sisteminden faydalanarak, tüm mahallelerde bulunan camilerin şadırvanlarına sıcak su tesisatı kurmaya başladı. 
Gölbaşı'nda Camilerden sıcak su akacak

Gölbaşı’nda özellikle kış aylarında soğuk su ile abdest alan vatandaşların daha rahat ve üşümeden abdest alabilmeleri için Gölbaşı Belediyesi, Kültür Merkezlerine ve cami şadırvanlarına  Güneş Enerjili su ısıtma sistemi yapmaya başladı. 

“VATANDAŞLARIMIZIN İBADETLERİNİ RAHAT YAPMALARINI SAĞLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Seçim öncesi vatandaşlarımıza camilerden sıcak su akması konusunda sözümüz vardı. Ve bu sözümüzü yerini getiriyoruz. İlçemizde bulunan camilere güneş enerjili sıcak su sistemi bağlayıp, vatandaşlarımızın kış aylarında ibadetlerini daha rahat bir ortamda yapmalarını sağlıyoruz.

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Camilerimize ibadetini yapmak için gelen herkes, özellikle kış aylarında erinmeden, üşenmeden, elini soğuk suya vurmadan sıcacık suyla abdestlerini alabilecekler. Aynı zamanda çevreci belediyecilik anlayışıyla sosyal hayatın önemli bir parçası olan camileri yeşil enerjiyle tanıştırmayı, insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi. 

BAŞKAN ŞİMŞEK’E SICAK SU TEŞEKKÜRÜ

Sıcak su uygulaması soğuk kış günlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Şadırvan çeşmesinden sıcak su aktığını gören vatandaşlar  bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirerek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür etti. 


 

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