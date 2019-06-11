Gölbaşı'nda ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Başkent Ankara'da pazar günkü yoğun yağmurun ardından dün de bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.
Gölbaşı'nda Pazartesi günü etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi. Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı.
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