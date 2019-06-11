Gölbaşı'nda ceviz büyüklüğünde yağan dolu yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara'da pazar günkü yoğun yağmurun ardından dün de bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. Gölbaşı'nda ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı.