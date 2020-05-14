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Gölbaşı’nda Çocuklara Uçurtma Sürprizi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 0-14 yaş gurubu ile parklarda buluştu. 
Gölbaşı’nda Çocuklara Uçurtma Sürprizi

40 gün sonra park ve bahçelerle buluşan çocuklara sürpriz yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Günler sonra Gölbaşı’nın boş kalan parklarından Atatürk Sahil Parkı’nda keyfini çıkaran minikler güneşli havanın tadını çıkarırken sürprizle karşılaştı. Başkan Ramazan Şimşek’i karşılarında sürprizle gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ramazan Şimşek çocuklara uçurtma hediye ederek “40 gün sonunda gelen mutluluk. Parklar çocuklarımızın kahkahaları ile güzel. Sizler evlerinizde zaman geçirirken bizlerde sizler için parkları ve bahçelerimizi düzenledik. Uçurtmalarınızın Gölbaşı semalarını renklendireceği günü iple çekiyoruz. Sizler yarınımızın temini, geleceğimizin ışıklarısınız” ifadelerini kullandı.

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Gölbaşılıların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Ramazan Şimşek, halkın beklentilerini ve isteklerini de dinledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için her zaman telefonun ucunda olduklarının hatırlatmasını yapan Şimşek, Paylaşım Noktası’nın çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti. 

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