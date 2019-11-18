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Gölbaşı'nda geri dönüşüme WhatsApp Hattı

Gölbaşı Belediyesi, Geri Dönüşüm Bildirim ve Şikayet hattından sonra Geri Dönüşüm WhatsApp Hattını da hayata geçirdi.
Gölbaşı'nda geri dönüşüme WhatsApp Hattı

Çevre bilincinin topluma yansıtılması için gerekli çalışmaları titizlikle sürdüren Gölbaşı Belediyesi, çöplerin geri dönüşüme kazandırılabilmesi için WhatsApp üzerinden de, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. 

Öte yandan Gölbaşı Belediyesi, Geri Dönüşüm Bilgilendirme ve talep şikayet hattı ile istek, talep ve şikâyetleri de değerlendiriyor. (0 312) 485 54 16 numaralı telefondan atıkla ilgili talepleri alan belediye ekipleri, gelen talep doğrultusunda yönlendirme ve atık yönetimine dair doğru bilgilendirme yapıyor.

“ÇEVREMİZİ KORUMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için mücadele ettiklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyup gelecek nesillere bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Geri dönüşümle ilgili vatandaşlarımızın bizlere rahatça ulaşabilmesi için teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz.Bu nedenle Geri Dönüşüm WhatsApp hattını kurduk.” dedi. 

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