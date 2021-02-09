Gölbaşı'nda giriş çıkışlar kontrol altında

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mahalle giriş çıkışlarına otuz üç mobese kamerasının yerleştirildiğini söyledi. Ramazan Şimşek, online olarak giriş çıkışların izleneceği sistemin bütün mahallelerde uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta muhtarlarla toplantısında dile getirmiş olduğu Gölbaşı mahalle giriş çıkışlarına mobese sistemi kurulması projesini hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, üç mahalleye kamera sisteminin yerleştirildiğini söyledi. Başkan Şimşek “Topaklı Mahallesi giriş çıkışına güvenlik amacıyla 8 adet, Gölbaşı Hallaçlı Mahallesi giriş çıkışına 10 adet, Bezirhane Mahallesi giriş çıkışına ise 15 adet güvenlik kamerası kurulmuştur. Güvenlik amacıyla kurmuş olduğumuz sistemimiz diğer mahallelerimize de yerleştirilecektir” dedi.

Mahalleler 7/24 izlenebilecek

“Mahalle giriş çıkışlarımız artık mobese kameraları ile 7/24 izlenecek” diyen Ramazan Şimşek “Güvenlik kalitesini arttıracak olan kameralarımız ile her türlü olaya karşı hızlı tedbir almış olacağız. Bu sayede vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamalarına zemin hazırlayacağız. Ayrıca kamera sistemi ile Gölbaşı Belediyesi WEB sitesinden de ilerleyen günlerde online olarak mahallelerimizi izleyebileceğiz. Hizmetimizin hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Hallaçlı Mahallesi Muhtarı Veysel Solak ise Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e hizmet sebebiyle teşekkür ederek “Mahallelerimizde hırsızlık olayları çoğalmıştı. Artık mahallemize giren çıkan bütün araçları görebileceği. Bu sistemi yerleştirdikleri için Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’ten Allah razı olsun” dedi.