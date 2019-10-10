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Gölbaşı'nda hurda araçlar toplandı

Gölbaşı’nda çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçlar, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü.
Gölbaşı'nda hurda araçlar toplandı

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı emniyet ekipleriyle birlikte çalışma yaptı. Ekipler, Gölbaşı Sanayi Sitesi’nde bulunan, atıl vaziyetteki  hurda araçları topladı. Araçlar çekicilere yüklenerek hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.

“GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURUYOR”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hurda araçların çevre kirliliğinin yanı sıra, zamanla tehlike arz ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Her an patlama ve yanma durumları olabilme tehlikesi yaratabilir. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor."

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların kaldırıldığını belirtti. Yetkililer, çalışmalarında ilçe genelinde talep ve şikayetler doğrultusunda devam edeceğini belirtti.
 

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