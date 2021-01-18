Gölbaşı'nda internetsiz ev kalmayacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede maddi durumu iyi olmayan ilkokul ve lise öğrencileri ile kırsal bölgelerde yaşayan üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti vereceklerini açıkladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçede çocukların uzaktan eğitime daha rahat katılabilmeleri, eğitimlerini kesintisiz sürdürerek bilgiye kolay ulaşmaları için yerli firma olan Hayalnet Telekom işbirliğiyle bir proje başlattıklarını açıkladı. Şimşek, “Belediyemizin projesi ile doğrudan çocuklarımızın evine internet getiriyoruz. Projemizin hedef kitlesini, Gölbaşımızın 54 mahallesinde yaşayıp gelir düzeyi düşük, evinde interneti bulunmayan çocuklarımız oluşturmaktadır” dedi. Şimşek Kaba Sinan Dağı’na konulan vericilerle kırsal kesimlere internet ulaştırdıklarını belirtti.

ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI VE ARALIKSIZ SÜRECEK

Başkan Şimşek evlerinde internet bulunmayan ilkokul ve lise öğrencileri ile köylerde yaşayan üniversite öğrencilerine internet hizmeti sağlayacaklarını ve ilçede internetsiz ev bırakmayacaklarını belirterek şu bilgilere yer verdi:

“Belediyemizin projesi ile doğrudan çocuklarımızın evine internet getiriyoruz. Projemizin hedef kitlesini, Gölbaşımızın 54 mahallesinde yaşayıp gelir düzeyi düşük, evinde interneti bulunmayan çocuklarımız oluşturmaktadır. Evinde interneti bulunmayan ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki ihtiyaç sahibi 350 evladımız ile kent konseyimizin köylerde yapmış olduğu istişarelerle belirlemiş olduğu üniversite öğrencilerine internet bağlantısı sağlayacağız. Gölbaşı Belediyemiz, Gölbaşı Kent Konseyimiz ve Gölbaşılı yerli firmamız Hayalnet Telekom iş birliği ile projemiz başladı. İlk kurulumu interneti olmayan Selametli Mahallesi ile buradaki Hakan Ülger İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdik. Bu çalışmamız diğer kırsal mahallelerimizde de devam edecek.”

KIRSAL ALANLARA VERİCİYLE İNTERNET SAĞLADIK

“Gölbaşı’nın en yüksek bölgelerinden İkizce ve Oyaca Mahallesi arasında bulunan Kaba Sinan Dağına uydu antenleri ile internet vericisi bağladık. Daha sonra kırsal mahallerimizdeki yüksek yerlere anten direkleri bağlayarak tüm vatandaşların evlerine antenler vasıtasıyla fiber hızında internet çektik. Çocuklarımız artık evlerinde derslerini rahatlıkla dinleyebilecek. Haymana Yolu’nda 14 kırsal mahallemize internet erişimi sağlandı. Amacımız çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olmaları. Bundan sonra attığımız her adımda yine gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA