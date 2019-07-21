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Gölbaşı'nda larvalar temizlendi

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sivrisinekle mücadeleye etkin yöntemler kullanarak devam ediyor.
Gölbaşı'nda larvalar temizlendi

Sıcak havalar bastırmadan önce Mart ayı itibariyle sinek oluşumuna neden olan larva popülasyonuna müdahale etmeye başlayan ekipler, ilçe genelinde larva yatağı olarak tespit edilen bölgelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla sürdürüyor.

Larvasit Uygulaması Yapılıyor

Halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarını seferber eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri; son olarak, besicilik yapılan mahallelerdeki çeşme ayakları ve bataklık bölgelerine 8x8 amfibik araç ile larvasit uygulaması yaparak, sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor.

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Uçkun Mücadelesine Devam

İnsanların yanı sıra besi amaçlı yetiştirilen hayvanların da sağlığını koruyarak, oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, her gün kent merkezindeki kamusal alanlar ile cadde ve sokaklarda, sabah ve akşam uçkun mücadelesine de devam ediyor.

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