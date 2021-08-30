  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,53
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Gölbaşı'nda masal tadında şölen

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünneti vesilesi ile gerçekleşen ‘Sünnet Şöleni’nde Başkentlileri ağırladı. Ankara’nın her yerinden gelen çocukların kurulan panayır alanında eğlendiği şölende, Başkan Ramazan Şimşek çocukları yalnız bırakmadı.
Gölbaşı'nda masal tadında şölen

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünnet olduğu ‘Toplu Sünnet Şöleni’ sebebiyle gerçekleşen eğlence dolu programlarla çocuklara unutulmaz bir cumartesi günü yaşattı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen şenlikte sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi, yüz boyama, balonlu etkinlik, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileri ile gerçekleşen şenlikte çocuk sesleri Gölbaşı’nda yankılandı.

ekran-alintisi.jpg5-019.jpg

Sünnet olan çocuklara bisiklet hediyesini takdim eden ve şenlik açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu yıl başvurularımız sonucunda 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olduk. Sünnet olan çocuklarımıza hediyelerini de takdim ettik. Güle güle kullansınlar. Allah damatlıklarını göstersin” dedi.

ekran-alintisi.jpg7-009.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözü gibi bakıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:45
  • Su kesintilerine çözüm30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:30
  • Yeni kimlikler ayaklarına geldi30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Altındağ'a 12 yeni park30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:15
  • Kahramankazan’a üçüncü mahalle kültür evi28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:10
  • Sincan'da gençlere özel kurslar28 Ağustos 2021 Cumartesi 05:00
  • Pursaklar'da duyarlı personele ödül28 Ağustos 2021 Cumartesi 04:30
  • Elektrik kesintileri önlenecek28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:00
  • Keçiören'de seviye belirleme sınavları yapıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:00
  • AŞTİ grafiti festivaline hazırlanıyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti