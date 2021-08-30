Gölbaşı'nda masal tadında şölen

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünneti vesilesi ile gerçekleşen ‘Sünnet Şöleni’nde Başkentlileri ağırladı. Ankara’nın her yerinden gelen çocukların kurulan panayır alanında eğlendiği şölende, Başkan Ramazan Şimşek çocukları yalnız bırakmadı.

Gölbaşı Belediyesi 200 çocuğun sünnet olduğu ‘Toplu Sünnet Şöleni’ sebebiyle gerçekleşen eğlence dolu programlarla çocuklara unutulmaz bir cumartesi günü yaşattı. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleşen şenlikte sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi, yüz boyama, balonlu etkinlik, masal kahramanlarından oluşan ekip ve kukla gösterileri ile gerçekleşen şenlikte çocuk sesleri Gölbaşı’nda yankılandı.

Sünnet olan çocuklara bisiklet hediyesini takdim eden ve şenlik açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu yıl başvurularımız sonucunda 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olduk. Sünnet olan çocuklarımıza hediyelerini de takdim ettik. Güle güle kullansınlar. Allah damatlıklarını göstersin” dedi.