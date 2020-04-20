Gölbaşı’nda maske ve eldiven için özel atık kutusu

Gölbaşı Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu.

Bu kapsamda harekete geçen Gölbaşı Belediyesi, ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, sağlık kuruluşları, eczaneler, marketler, semt pazarları, fırınlar ve yoğun kullanılan bölgelere hijyenik atık kutuları koydu.

STANDARTLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİLECEK

Vatandaşlar kullandıkları tek kullanımlık eldiven ve maskelerin, üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik atık kutularına atacak. Toplanan atıklar üzerindeki olası virüsün hayatta kalma süresini ortadan kaldırmak için geçici depolama alanlarında 72 saat bekletildikten sonra tıbbi atık standartlarına uygun biçimde imha edilecek.

Çöpe veya sokaklara kontrolsüz şekilde atılan maskelerin vatandaşların enfekte olmasına sebep olabileceğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Kullanılmış maske ve eldivenlerin doğru bir şekilde imha edilmesi çok önemli bir konu. Böylelikle vatandaşımızı virüs riskinden koruyoruz. Halkımızda bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum. Güzel günlere dönmemizin tek şartı kurallara uyumamız” diye konuştu.