Gölbaşı'nda muhtarlara diz üstü bilgisayar desteği

Gölbaşı Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla buluşan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm muhtarlara diz üstü bilgisayar hediye edileceğini söyledi.

Vatandaşların işlemlerinin daha hızlı ilerleyebilmesi için, Gölbaşı’nda 54 mahalle muhtarının hepsine dizüstü bilgisayar hediye edileceğini ifade eden Başkan Şimşek “Muhtarlarımızın, mahallelerin sorunlarını bize aktarma ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında önemli sorumlulukları var. Böyle önemli bir görevi üstlenen muhtarlarımızın çalışma standartlarını yükseltebilmek adına biz de gerekli teknolojik desteği sağlıyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza bu anlamda Gölbaşı Belediyesi olarak dizüstü bilgisayar hediye ediyoruz. Bu bilgisayarlar sayesinde hem muhtarlarımızın işleri kolaylaşacak hem de vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde hizmet almış olacak. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.Bilgisayarlar muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kaymakam Tülin Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarların günlerini kutlarken, temsili olarak Gölbaşı’nın tek kadın muhtarı olan Eymir Mahallesi Muhtarı Arzu Dervişoğlu’na dizüstü bilgisayarı teslim edildi.

MEHMETÇİK İÇİN SELAM DURDULAR

Öte yandan programa katılan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, muhtarlar ve diğer katılımcılar da asker selamı vererek Mehmetçik’e Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiler.

