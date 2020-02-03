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Gölbaşı'nda müzik eğitiminde 351 kursiyer eğitim görüyor

Gölbaşı Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde verdiği enstrüman kursları müzik severleri ağırlıyor. Bağlamadan gitara, neyden kemana kadar birçok farklı müzik eğitiminin verildiği kurslarda toplamda 351 kursiyer eğitim görüyor. 
Gölbaşı'nda müzik eğitiminde 351 kursiyer eğitim görüyor

Kursa katılanlara usta öğreticiler tarafından ney eğitimi verilirken, kurslara toplamda 42 kursiyer katılıyor. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, ney üflemenin tüm inceliklerini de öğreniyor.  Kursiyerler neyden çıkardığı nağmeler ile kalplere dokunan neyi üflemeyi öğrenecek. 

TEMEL EĞİTİMLER VERİLİYOR

Uzman eğitimciler tarafından verilen keman kursuna her yaştan 42 kursiyer katılırken, gerçekleştirilen eğitimlerde müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri gibi konular öğretiliyor.

GELECEĞİN SANATÇILARI YETİŞİYOR

Gitar kursuna giden 106 kursiyer ise hem keyifli zaman geçirip hem de gitar öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde, kursiyerlere pop gitar metodu, klasik gitar metodu ve diğer teknikler konusunda eğitimler veriliyor.

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ÜCRETSİZ BAĞLAMA KURSU

112 kişinin katıldığı bağlama kurslarında ise kursiyerlere nota, bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitim veriliyor.

KONSER VERECEKLER

Türk Halk Müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ve uygulamalarını konser vererek Gölbaşı halkının beğenisine sunmak isteyen vatandaşlar ise Halk Müziği Koro kursuna katılıyor. Toplam 60 kursiyerin eğitim gördüğü kursta vatandaşların, eğitimlerinin sonunda vatandaşlara konser vereceği öğrenildi. 
 

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