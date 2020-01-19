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Gölbaşı'nda öğrencilere yarıyıl şenliği

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’ 20-24 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde minik misafirleri ağırlayacak.
Gölbaşı'nda öğrencilere yarıyıl şenliği

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan tüm öğrenciler yarıyıl tatiline girecek. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlen ‘Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’ tatil boyunca öğrencileri hem eğlendirecek hem de derslerine motive olmayı sağlayacak.

GÖLBAŞI’NDA YARIYIL ŞENLİĞİ 

Gölbaşı Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Gölbaşı Yarıyıl Şenliğinde, 20-24 Ocak tarihleri arasında ücretsiz birçok etkinlik gerçekleşecek.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ÇOK ETKİNLİK 

Şenlik boyunca her gün sürecek olan sihir atölyeleri, maske yapımı, kukla yapımı, Hacivat-Karagöz oyunu,taş boyama, sihirbaz gösterisi, akrobalans, kukla ve gölge oyunu, çocuk tiyatroları, balon park ve yüz boyama gibi bir çok farklı etkinlikte Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yer alacak.

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HEM EĞLENECEKLER, HEM ÖĞRENECEKLER

Gölbaşı Yarıyıl Şenliği, öğrencilere keşfedecekleri renkli bir dünya sunuyor. Öğrenciler için sihir atölyeleri, maske yapımı, taş boyama atölyelerde, Gölbaşılı çocuklar eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacaklar.  Öğrencilerin atölyelerde yaptıkları ürünler kendilerine hediye edilecek.  Şenliğe katılacak olan öğrenciler, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli dünyasına girecekler. Gösteriden sonra Gölge Oyunu ve tüm Karagöz karakterleri hakkında bilgi edinecek, kendi yapacakları tasvirlerle, bu sanatı uygulayarak öğrenme şansı elde edecekler. “Karagöz-Hacivat” atölyesi, atölyeye katılan büyüklere de çocukluk anılarını tazeleme fırsatı verecek. Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunulacak.  

BAŞKAN ŞİMŞEK’TEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenebilecekleri çeşitli etkinlikler yapacaklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ‘Sevgili öğrencilerimiz ,okulların açıldığı ilk günden bugüne kadar yoğun bir şekilde çalıştı, çabaladı ve  tatili hak etti. Tatiller, dinlenmenin hak edildiği dönemlerdir. Tatil süresince öğrencilerimizi dinlendirecek ve eğlendirecek, eğlenirken öğretecek birçok faaliyet içinde bulunmaları da önemlidir. Öğrencilerimizi yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için dolu dolu bir şenlik hazırladık. Atölye çalışmaları, sihirbazlar, gölge oyunları, akrobasi gösterileri, Palyaçolar, çocuk tiyatroları ve oyun havuzları... Ve daha eğlenceli bir çok etkinlik. Hepsi Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’nde öğrencilerimizi bekliyor.” ifadelerini kullandı.   
 

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