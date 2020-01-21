Gölbaşı'nda okçuluk kursları başlıyor

Gölbaşı Belediyespor, ata sporu olan okçuluğun yeni nesillere sevdirilmesi ve öğretilmesi amacıyla okçuluk kursu açtı. Okçuluk kursuna yoğun ilgi olması sonrası Gölbaşı Belediyespor yönetimi, 16 yaş üstü vatandaşlara da okçuluk kursu açma kararı aldı.