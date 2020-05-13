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Gölbaşı’nda pazar yerleri drone ile teftiş edildi

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi ile pazar yerlerinde drone ile teftişe çıkan ekipler temizlik ve hijyen kurallarına dikkat çekiyor.  
Gölbaşı’nda pazar yerleri drone ile teftiş edildi

Salgın süreci boyunca Gölbaşı zabıta ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Kurtuluş Çiftçi “Covid-19 süreci ile pazarlarımızda hijyen ve dezenfektan çalışmalarına hız verdik. Pazar yerlerimizin hijyeni ve ilçemiz sakinlerinin sağlığı her şeyin önünde geliyor. Genç vizyoner teknolojik Gölbaşımızın imkanlarını drone ile yaptığımız teftişlerimizle hem kaydediyor hem de sağlıklı denetim sağlayabiliyoruz. Zabıta ekiplerimiz de sürekli devriye gezerek süreci yönetiyorlar. Pazarlarımızı Sağlık İşleri birimimiz ile düzenli denetliyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kurallarına uyma noktasında da ciddi şekilde uyarıyoruz. Pazarlarda özellikle esnaflarımıza iş gömleği ve maske hususunda ciddi denetimler yapıyoruz. Sıkı denetimlerimiz süreci sağlıklı bir şekilde atlatana kadar devam edeceğiz.”

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Havaların ısınması ile birlikte sadece pazar yerlerinde değil park ve bahçelerde de denetimlerini hızlandıracaklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Drone ile teftişlerimizden çok güzel ve net dönüşler aldık. Aldığımız görüntülerin kayıt altında oluşu ve teknolojiyi çalışmalarımıza uyarlamış olmakla birlikte zamandan da tasarruf ettik. Anında ekrana düşen drone görüntüleri ile daha hızlı hareket edebiliyoruz. Bu sayede denetimlerimizde hız kazanmış oluyor. Esnaf ve halk nerede kurallara uyuyor nerede uymuyor anında görüntüleyebiliyoruz” açıklamasında bulundu. 

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