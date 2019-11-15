Gölbaşı’nda ‘Sesimi duyuramadım’ tiyatrosu

Gölbaşı’nda kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla tiyatro oyunu sergilenecek. Gölbaşı Belediyesi, kültür etkilikleri kapsamında ‘Sesimi duyuramadım’ adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.

Kadına şiddetin ele alındığı ‘Sesimi Duyuramadım’ tiyatro oyunu 17 Kasım Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da tiyatroseverlerle buluşacak.

‘KADINA ŞİDDETİN KARŞISINDAYIZ’

Gölbaşılıları diğer sanat dallarının yanı sıra tiyatroyla da buluşturmaya devam edeceklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, tüm vatandaşları ücretsiz sahnelenen ‘Sesimi Duyuramadım’ adlı oyunu izlemeye davet ederken şu ifadeleri kullandı;

“Gölbaşı Belediyesi olarak kadına olan her türlü şiddetin karşısındayız. Amacımız kadına şiddete, cinayetlere dur demek. Toplumu bu konuda bilinçlendirmek. Kadına olan şiddete dikkat çekmek için bu tiyatro oyununu halkımızla buluşturuyoruz.”