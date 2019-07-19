Gölbaşı'nda Sosyal sorumluluk desteği

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları’na bağlı faaliyetlerini sürdüren Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü, hükümlerini tamamlamaya çalışan bir grup çocuğu Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait seraya getirerek tarımla ilgili eğitim verdi.

Daha önce Çocuk Islahevi adıyla bilinen, işlediği bir fiil sonucu hüküm giymiş olan 12-18 yaş grubu çocukların yeniden eğitilerek suç ve suçun sonuçlarından arındırılıp, iyi halli olarak topluma yeniden kazandırılması amacıyla hizmet veren Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü Ankara genelinde çeşitli kurumlarda yapacakları eğitim çalışmalarının ilkine Gölbaşı Belediyesi’nden başladı.

Belediye Serasında Eğitim Aldılar

Farklı bitki çeşitliliğini görme, bakım ve üretim aşamalarını öğrenme ve uygulama amacıyla Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasına getirilen hükümlü çocuklar, kurs öğretmenleri ve belediye yetkililerini büyük bir ilgi ve dikkatle takip ettiler.

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında; organik atıkların öğütülerek, doğal gübre elde edilmesi için kullanılan kompostlama işleminin de çocuklara anlatıldığı eğitimde, Gölbaşı Belediyesi serasında yetiştirilen çeşitli bitki türlerinin bakım ve üretimleri hakkında bilgiler verildi.

Katkı Sağlamaya Çalışıyoruz

Çeşitli nedenlerle hüküm giymiş olan küçük yaştaki çocukların infazları süresince meslek edindirme ve sosyalleşmesi için yapılan eğitim çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Şimşek ise: “Suçu oluşturan unsurları en aza indirebilmek için suçluların eğitilmesi büyük önem arzediyor. Her ne kadar suç işlemiş ve ceza almış olsalar da, belli bir zaman sonra tahliye olup yeniden hayatın içine girecekler. Hükümlü çocukları hayata hazırlamak, sosyalleştirmek ve meslek sahibi yapmak suç ve suçlu sayısının azalmasına katkı sağlayacaktır. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak, uygulanan bu eğitim çalışmasına destek vererek, sosyal sorumluluğumuz gereği üzerimize düşen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Şimşek’e Teşekkür Ettiler

Hüküm giyen çocukların eğitilerek topluma yeniden kazandırılması amacıyla yapılan eğitim çalışmalarının ilkini Gölbaşı Belediyesi’nde gerçekleştiren Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü yetkilileri bu imkanı kendilerine sunarak, önemli bir sosyal sorumluluk desteği sağlayan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür ettiler.



