Gölbaşı'nda sütçüler yarıştı

Tarım Sektörü AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluştu. Gölbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen ‘’Süt Sağma Yarışması’’nda 8 süt yetiştiricisi yarıştı.

Gölbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen fuarda; Tarım Makineleri, Traktör ve Ekipmanları, İş Makineleri, Ürün Depolama Makineleri, Sulama Ekipmanları, Tarım İlaçları, Gübre, Organik Tarım, Sera, Sebze ve Meyve Fidancılığı, Hayvancılık, Drenaj Teknolojileri, Peyzaj ve Tarıma dair tüm ürünler yerlerini aldı.

KATILIMCILARIN TAMAMI ÇEYREK ALTIN KAZANDI

’’Süt Sağma Yarışması’’ etkinliği ile devam eden AGROTEC 24. Tarım Fuarı’nda 8 süt üreticisi yarıştı. Hijyen koşullarına büyük özen gösterilen yarışmanın jüri heyetinde bulunan; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Gölbaşı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Şenel, TKDK Başkanı Dr. Muhammet Adak yarışmacıları beş farklı kategoride puanladı.

Yarışmada birinci olan Necla Aydınlı, tam altın ödülünü bizzat MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın elinden alırken, ikinci olan Sultan Işıkdemir, yarım altın ödülünü AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Gölbaşı Ziraat odası Başkanı Sadullah Karaaslan’ın elinden aldı. Üçüncü olan Emel Okçu ise küçük altın ödülünü Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ve TKDK Başkanı Dr. Muhammet Adak’ın elinden aldı. Katılımcıların tamamı çeyrek altın kazandı.



Yüz altmışın üzerine katılımcı ve üç yüzün üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşen fuarın açılışında konuşan Başkan Ramazan Şimşek konuşmasında, Gölbaşı Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla ilgi gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti. Kurban kesim alanı ve fuar alanı ile ilgili projelerinin Türkiye’de bir numara olduğunu anlatttı.Fuarda emeği geçen herkese teşekkür eden Şimşek; “2019’da yerel seçimlerinde bir söz vermiş, Gölbaşı’nı ‘’Yüzüncü Yılın Modern Kenti’’ yapacağız demiştik. Turizm, sanayi, öğrenci ve tarım kenti özelliklerini taşıdığını söylediğimiz Gölbaşımızda, bu özelliklerine layık projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Tarım şehri olan bir bölgede tarım fuarları yapılamıyor, havyan kesimleri İslami kurallara göre yapılamıyordu. Ancak bizler fuar alanı projemizi hayata geçirerek çok amaçlı bir kompleksi vatandaşlarımıza sunduk ve verdiğimiz sözü tuttuk. Oğulbey Mahallesi muhtarına yardımlarından ve diğer mahalle muhtarlarımıza da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’ ’dedi.

Fuar alanını büyük bir ilgi ile gezen MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek stantları ziyaret ederek katılımcılar ile sohbet etti.